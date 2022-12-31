Ярославль от снега будут убирать в круглосуточном режиме

Тротуары в Ярославле все покрыты льдом. Фото: Полина Вачнадзе

В мэрии Ярославля прошло совещание по вопросам уборки города от снега в новогодние праздники.

Нестабильный в плане температур декабрь, с его резкими скачками от плюса к минусу и обратно, привел к тому, что весь город покрылся льдом. Из-за гололедицы переломы поучили более 30 человек, а сколько ярославцев ходят с ушибами от падений - не сосчитать. Поэтом об уборке Ярославля горожане отзываются крайне негативно.

Накакнуне праздников мэр Артем Молчанов собрал на совещание руководство ДГХ, Горзеленхозстроя и глав районных администраций, чтобы обсудить с ними этот животрепещущий вопрос. Дорожные службы, по словам градоначальника. переведены на усиленный режим работы.

— Все каникулы, как и сейчас, уборка будет проходить круглосуточно, с перерывом на часы-пик. В выходные нас вновь ожидает перепад температур — с минуса на плюс и обратно. В связи с этим, сосредоточим усилия на противогололедной обработке, сказал Артём Молчанов.

В первую очередь будут обрабатывать тротуары, остановки и проезжие части. Реагенты есть в полном объеме: и пескосоляная смесь, и жидкий реагент, а также «Бионорд», «Экосол».

Вместе с привлеченной из частных организаций техникой на уборку выйдет почти 200 машин спецтехники, также организована работа дорожных рабочих. Кроме того, на контроле и вывоз снега, для этого задействуют лаповые погрузчики и самосвалы.

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