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Общество30 декабря 2022 8:26

В новогоднюю неделю температура воздуха в Ярославле с +3 понизится до -26 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в праздники
Полина Вачнадзе
В Ярославле неожиданно ударит 26-градусный мороз.

В Ярославле неожиданно ударит 26-градусный мороз.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики Центра «Фобос» дали прогноз погоды на праздничную неделю.

Начнется новый год с рекордно высоких для января температур. 1 числа ожидается +3 градуса, небольшой дождь и сильный туман.

2 января также пойдет дождь, температура понизится до +1 градуса. Во второй день нового года ожидается сильный ветер, порывы которого будут доходить до 17 метров в секунду.

3 января похолодает до -7, а 4 числа столбики термометров опустятся до -13..-15 градусов.

Но настоящий сюрприз ждет ярославцев 5 января. Ударит 26-градусный мороз, от которого жители области уже успели отвыкнуть. Ожидается ясная погода и слабый ветер.

6 января мороз продержится на отметке в 24 градуса, а в рождественскую ночь начнет отступать. 7 января ожидается -13 градусов и снег, 8 января – ясная погода и -15 на термометрах.

Общество: ВОПРОС ДНЯ