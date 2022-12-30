В Ярославской области снегоуборочная техника будет работать все новогодние праздники Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области снегоуборочная техника будет работать все новогодние праздники. Выходные выходными, а уборка – по расписанию. Каждый день – с 31 декабря по 8 января – на дороги региона должны выезжать примерно 150 спецмашин.

– Если метеоусловия или обстановка на дорогах потребует, готовы привлечь дополнительные силы. Также сформирован необходимый запас противогололедных материалов. По федеральным и муниципальным дорогам действует такой же принцип работы. Дорожники готовы оперативно принимать меры для обеспечения безопасного и комфортного проезда. В свою очередь, призываем водителей быть внимательнее и не пренебрегать мерами безопасности, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Диспетчерские службы будут следить за работой техники и смогут изменять их маршруты по мере необходимости.

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