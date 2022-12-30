Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 10:11

В Ярославской области снегоуборочная техника будет работать все новогодние праздники

Каждый день на дороги должны выезжать примерно 150 спецмашин
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области снегоуборочная техника будет работать все новогодние праздники

В Ярославской области снегоуборочная техника будет работать все новогодние праздники

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области снегоуборочная техника будет работать все новогодние праздники. Выходные выходными, а уборка – по расписанию. Каждый день – с 31 декабря по 8 января – на дороги региона должны выезжать примерно 150 спецмашин.

– Если метеоусловия или обстановка на дорогах потребует, готовы привлечь дополнительные силы. Также сформирован необходимый запас противогололедных материалов. По федеральным и муниципальным дорогам действует такой же принцип работы. Дорожники готовы оперативно принимать меры для обеспечения безопасного и комфортного проезда. В свою очередь, призываем водителей быть внимательнее и не пренебрегать мерами безопасности, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Диспетчерские службы будут следить за работой техники и смогут изменять их маршруты по мере необходимости.

.