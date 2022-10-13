Из дела «рыбинского маньяка» убрали одну статью

Первое судебное заседание по делу "рыбинского маньяка" назначено на 27 октября Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 13 октября, в Ярославле прошло предварительное слушание по делу Виталия Молчанова. Из дела «рыбинского маньяка» убрали одну из статей.

- В связи с истечением срока давности прекращено уголовное дело в части обвинения по статье «Надругательство над телами умерших», - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как пояснили в ведомстве, данное преступление является небольшой тяжести и максимальное наказание, которое за него возможно – арест на срок до трех месяцев. В соответствии со статьей 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения данного преступления прошли два года.

Жестокое убийство в Рыбинске двух сестер произошло в сентябре 2020 года. Обвиняемый – сожитель матери девочек, нечеловеческим образом расправился над детьми, пока их мать была на работе. Мужчина около трех дней скрывался от правоохранительных органов и был задержан недалеко от дома, где произошло преступление. Свою вину он отрицать не стал.

Виталия Молчанова будут судить за убийство двух малолетних с особой жестокостью, покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также за насильственные действия сексуального характера, совершенные с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Первое судебное заседание назначено на 27 октября. Пройдет суд в закрытом режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбинский маньяк обжалует результаты экспертизы о своей вменяемости

Он не согласен с заключением последней психиатрической экспертизы (подробнее)