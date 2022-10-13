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Происшествия13 октября 2022 9:04

Из дела «рыбинского маньяка» убрали одну статью

За надругательство над телами умерших Виталия Молчанова судить не будут
Полина Вачнадзе
Первое судебное заседание по делу "рыбинского маньяка" назначено на 27 октября

Первое судебное заседание по делу "рыбинского маньяка" назначено на 27 октября

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 13 октября, в Ярославле прошло предварительное слушание по делу Виталия Молчанова. Из дела «рыбинского маньяка» убрали одну из статей.

- В связи с истечением срока давности прекращено уголовное дело в части обвинения по статье «Надругательство над телами умерших», - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как пояснили в ведомстве, данное преступление является небольшой тяжести и максимальное наказание, которое за него возможно – арест на срок до трех месяцев. В соответствии со статьей 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения данного преступления прошли два года.

Жестокое убийство в Рыбинске двух сестер произошло в сентябре 2020 года. Обвиняемый – сожитель матери девочек, нечеловеческим образом расправился над детьми, пока их мать была на работе. Мужчина около трех дней скрывался от правоохранительных органов и был задержан недалеко от дома, где произошло преступление. Свою вину он отрицать не стал.

Виталия Молчанова будут судить за убийство двух малолетних с особой жестокостью, покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также за насильственные действия сексуального характера, совершенные с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Первое судебное заседание назначено на 27 октября. Пройдет суд в закрытом режиме.

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