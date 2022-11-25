Дом актера откроется в Ярославле на следующей неделе Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на следующей неделе откроется Дом актера, которому присвоят имя Сергея Пускепалиса. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов после встречи с новым художественным руководителем Волковского театра Валерием Кирилловым.

- Уверен, что это творческое пространство станет еще одним любимым местом ярославского зрителя, - сказал градоначальник.

Народный артист России Валерий Кириллов был назначен художественным руководителем Первого русского в середине ноября, после гибели в аварии Сергея Пускепалиса. Сергей Витауто разбился на трассе М8 в Ростовском районе 20 сентября.