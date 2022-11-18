Художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет Валерий Кириллов

Валерий Кириллов станет художественным руководителем театра имени Федора Волкова. ФОТО: Министерство культуры РФ

Валерий Кириллов станет художественным руководителем театра имени Федора Волкова в Ярославле. Занять этот пост народному артисту России предложила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что Валерий Кириллов абсолютно свой человек в Волковском театре и благодаря своему таланту заслужил огромный авторитет у коллег.

- Уверена, что он поможет справляться с управленческими задачами. Под руководством Сергея Витауто старейший драматический театр России достиг невероятного успеха. Надеюсь, что заданный им вектор развития театра будет продолжен при новом художественном руководителе, – сказала Ольга Любимова.

Практически вся творческая жизнь Валерия Кириллова связаны с Волковским – здесь он служит с 1989 года.

Валерий Кириллов родился 9 декабря 1965 года. В 1989 году окончил Ярославский государственный театральный институт, в 2001 – Высшую школу деятелей сценического искусства РАТИ (Государственный институт театрального искусства). С 1989 года артист Ярославского академического орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени драматического театра имени Ф.Г. Волкова (ныне Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова).

С 1990 по 2005 годы Валерий Кириллов преподавал мастерство актера в Ярославском государственном театральном институте, с 2001 по 2005 год был художественным руководителем курса при театре имени Федора Волкова. С 1994 года член Союза театральных деятелей Российской Федерации.

На должности художественного руководителя Первого русского Валерий Кириллов сменит Сергея Пускепалиса, погибшего а автокатастрофе 20 сентября этого года. Автомобиль, в котором ехал актер и режиссер, на трассе М8 столкнулся с двумя грузовиками.