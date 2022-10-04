Дом актера в Ярославле откроется в конце ноября

Творческий сезон в Доме актера Ярославля откроется в конце ноября
Фото: Правительство Ярославской области
Творческий сезон в Доме актера Ярославля откроется в конце ноября, сообщили в правительстве региона.
Реставрация и ремонт исторического здания уже завершены, закуплена мебель. Рабочим осталось смонтировать сценическое оборудование: световое, звуковое, видеопроекционное.
Открытие сезона запланировано на конец ноября. В Доме Актера, который находится Кирова 8/10, будут проходить творческие встречи, экспериментальные лаборатории и спектакли.