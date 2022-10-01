В Ярославле закончился ремонт улицы Первомайской

В Ярославле закончился ремонт Первомайской улицы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершился ремонт улицы Первомайской. Работы на одной из главных городских магистралей начались 20 июня и проходили в три этапа. Ремонт должен был завершиться к 1 сентября, но техническая приемка улицы прошла только вчера, 30 числа.

На объекте полностью заменили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили бортовые камни, отремонтировали тротуары и уложили покрытие из крупноформатной плитки. Были установлены новые дорожные знаки, обновлены светофоры и нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика со светоотражающими элементами Крое того, были обновлены четыре остановочных павильона. Для людей с ограниченными возможностями и мама с колясками у пешеходных переходов сделали пологие спуски.

- Основные сложности были связаны с интенсивным движением на данной улице. Мэрия города и заказчик пошли нам на встречу и частично перекрывали движение для автотранспорта. Благодаря этому мы спокойно могли работать в ночное время, - сказал исполнительный директор подрядной организации Глеб Масленцев.

Кстати, в процессе ремонта Первомайской ярославцы не раз сообщали о его не слишком хорошем качестве. После многочисленных жалоб горожан на место выезжали представители регионального ОНФ. Больше всего замечаний было к только что уложенной плитке. Какие именно нарушения нашли общественники и что предприняли, читайте здесь.