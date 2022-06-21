В мэрии Ярославля рассказали о схеме движения во время ремонта улицы Первомайской

Ремонт Первомайской улицы планируют завершить к 1 сентября Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 20 июня, начался первый этап ремонта улицы Первомайской: от Красной площади до Волжской набережной. Движение транспорта по нему до 10 июля прекращено.

На втором этапе компания «Рыбинское УМСР» приступит к работам на участке от Богоявленской площади до площади Волкова. Ремонт будет проходить по крайним полосам, две средние останутся для движения общественного транспорта. Как будут ездить автомобили, сейчас решается.

На третьем этапе отремонтируют участок от площади Волкова до Красной площади. Все работы будут завершены, по плану, к 1 сентября.

Сейчас на первом участке – от Красной площади до набережной – демонтируют бортовой камень, плитку на пешеходной зоне и фрезеруют асфальт. Параллельно будут работать сотрудник Россети. Проектом предусмотрена замена освещения, в том числе, перенос кабеля с опор под землю.