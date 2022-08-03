Плитка уложена неровно и уже треснула: общественники Ярославля проверили, как идет ремонт улицы Первомайской

Ярославцев возмущает качество ремонта Первомайской. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Представители Ярославского ОНФ, после многочисленных жалоб горожан на качество ремонта улицы Первомайской, сами вышли на место и проверили, обоснованы ли претензии. Практически все сказанное подтвердилось.

- Плитка местами уложена неровно, некоторые фрагменты уже треснули, на примыкании к бордюрам и люкам есть внушительные зазоры. И на покрытии, и на бордюрах образовались сколы, - рассказали в ОНФ.

Стыки новой и старой плитки и вовсе оказались небезопасными. На перекрестке Улиц Первомайской и Кирова подрядчик, как говорят общественники, решил провести эксперимент: новое покрытие оказалось значительно выше прежнего. Чтобы не споткнуться и не упасть, теперь нужно внимательно смотреть под ноги.

С просьбой принять меры и устранить недочеты, представители ОНФ обратились в мэрию. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

- Не покидает ощущение небрежности выполненных работ, ненадежности их результата. Вероятность, что обновленное подобным образом покрытие выдержит осадки и морозы, минимальна. Подобный подход к реализации нацпроекта, конечно, недопустим, – считает член регионального штаба Народного фронта в Ярославской области Тарас Сидорин.

С просьбой принять меры и устранить недочеты, представители ОНФ обратились в мэрию. Там заверили, что подрядчик все замечания учтет и нарушения устранит.

Как проходит ремонт Волжской набережной и все ли там в порядке, читайте здесь.