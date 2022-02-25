В Рыбинске борются с кражами крышек люков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске участились случаи краж крышек люков. Сначала похитители оставляют открытым люк, в который могут провалиться и ребенок, и взрослый, а дальше несут снятую металлическую крышку в соответствующий пункт приема.

И.о. главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков встретился с приемщиками металлолома, чтобы обсудить эту проблему.

- Говорил с ними о том, что недопустимо принимать в лом украденные крышки колодезных люков. Владельцы пунктов согласны со мной. Пообещали делать фото тех, кто пытается сдать в лом крышки в Рыбинске. Информация будет поступать в администрацию, - сообщил Алексей Рябченков.

Помимо этого, назначен ответственный, который будет следить за ситуацией. Администрация также сотрудничает с полицией по этому вопросу, так как все заинтересованы в пресечении подобных краж.