Двое жителей Рыбинска собирались украсть крышки люков около полицейского участка Фото: Николай ХИЖНЯК

В Рыбинске задержаны двое местных жителей, которые пытались украсить крышки люков. Они решили сделать это прямо около полицейского пункта, такое соседство их не смутило.

Мужчины начали снимать крышки, их заметил участковый, который в это время находился в пункте, он сразу же задержал злоумышленников. Ими оказались безработные и ранее судимые жители микрорайона Северный – 29 и 34 лет. Они сказали, что собирались сдать люки в прием металлолома.

- Похищенное изъято. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.