Гендиректором «Рыбинской генерации» назначен Сергей Лыков

ООО «Рыбинская генерация» возглавил Сергей Лыков Фото: Администрация Рыбинска

ООО «Рыбинская генерация» возглавил Сергей Лыков. Приказ о назначении генерального директора компании был подписан 21 февраля.

До своего назначения в Рыбинск Сергей Лыков работал на руководящих должностях в АО «Башспирт», до этого, на протяжении 8 лет – с 2011 по 2019 годы – занимал пост директора ООО «Башкирские распределительные сети».

Концессионное соглашение с «Рыбинской генерацией» город подписал в конце 2019 года. По условиям договора, в ближайшие 20 лет компания должна вложить в модернизацию сетей порядка миллиарда рублей. Однако, по словам и.о. главы города Алексей Рябченков, за два последних года ситуация в Рыбинске с теплом и горячей водой только ухудшилась.

В феврале этого года пост гендиректора «Рыбинской генерации» покинул Алексей Потехин. Алексей Рябченков заявил, что компанию будут штрафовать за раскопы на месте коммунальных аварий, которые вовремя не приведены в порядок.