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Общество18 февраля 2022 9:48

«Рыбинскую генерацию» будут штрафовать за раскопы на месте коммунальных аварий

Это решение озвучил и.о. главы города Алексей Рябченков
Полина Вачнадзе
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Протечку устранили, раскоп бросили.

Протечку устранили, раскоп бросили.

Фото: Администрация Рыбинска

«Рыбинская генерация» может вновь нарваться на крупные штрафы, если не изменит свою политику работы на местах коммунальных аварий. В городе порядка ста раскопов, которые ведет компания, многие из них находятся на проезжих частях. Но, устранив утечки, сотрудники «Рыбинской генерации» не торопятся засыпать траншеи и восстанавливать асфальт.

На своей странице ВКонтакте и.о.главы города Алексей Рябченков назвал несколько проблемных адресов. На улице Моторостроителей,9 канал открыт больше двух недель. Местные жители передвигаются по узкому мостику. У 14-го дома на той же улице яма простояла открытой две недели, лишь совсем недавно ее закрыли заплатой из литого асфальта.

- Предприятие нарушает правила благоустройства – в зимнее время раскоп должен быть заасфальтирован литым асфальтом в течение пяти дней. Как только позволит погода, его нужно закрыть горячим асфальтом, - напомнил руководству «Рыбинской генерации» Алексей Рябченков.

В прошлом году компания не единожды была наказана за просроченные раскопы. Штраф за каждый – 50 тысяч рублей.

- Видимо, придется применять санкции и сейчас. Надо учиться работать по установленным правилам и не создавать жителям проблемы, - написал и.о.главы Рыбинска.