Алексей Потехин покинул пост гендиректора «Рыбинской генерации»

«Рыбинская генерация» взяла на себя обязательства по реконструкции городских теплосетей и теплообъектов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алексей Потехин покинул пост генерального директора ООО «Рыбинская генерация», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 7 февраля исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Алексей Тарасов, который одновременной является и техническим директором ООО.

Алексей Тарасов с 2008 по 2020 год занимал различные должности в АО «Ярославсеие энергетические системы», до этого работал в ОАО «Тепловая энергетическая социальная система».

К ООО «Рыбинская генерация» и у руководства города, и у самих рыбинцев накопилось немало претензий. За те два года, что компания работает, проблемы с отоплением и горячей водой в Рыбинске только усугубились.

По комиссионному соглашению, которое было подписано в конце 2019 года, «Рыбинская генерация» взяла на себя обязательства по реконструкции городских теплосетей и теплообъектов. В течение 20 лет компания должна вложить в модернизацию порядка миллиарда рублей. Однако проверки показали, что обязательства эти в полной мере не исполняет.