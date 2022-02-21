Ярославские спортсмены вернулись с Олимпиады в Пекине

Хоккеисты Александр Елесин и Артур Каюмов с серебряными медалями
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославль вернулись спортсмены, которые выступали на Олимпиаде в Пекине. Ребят в аэропорту встречали родственники, журналисты и коллеги.
Илья Буров с бронзовой медалью
Фото: Правительство Ярославской области
Фристайлист Илья Буров завоевал на соревнованиях бронзовую медаль, а хоккеисты Александр Елесин и Артур Каюмов привезли домой серебро.
Рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова
Фото: Правительство Ярославской области
- Рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова дебютировали на главных стартах четырехлетия в дисциплине шорт-трек. Девушки показали высочайший уровень концентрации и боролись за медали до последнего, - рассказали в правительстве Ярославской области.