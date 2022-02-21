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Спорт21 февраля 2022 14:20

Ярославские спортсмены вернулись с Олимпиады в Пекине

Они привезли три медали
Анастасия Голубева
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Хоккеисты Александр Елесин и Артур Каюмов с серебряными медалями

Хоккеисты Александр Елесин и Артур Каюмов с серебряными медалями

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль вернулись спортсмены, которые выступали на Олимпиаде в Пекине. Ребят в аэропорту встречали родственники, журналисты и коллеги.

Илья Буров с бронзовой медалью

Илья Буров с бронзовой медалью

Фото: Правительство Ярославской области

Фристайлист Илья Буров завоевал на соревнованиях бронзовую медаль, а хоккеисты Александр Елесин и Артур Каюмов привезли домой серебро.

Рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова

Рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова

Фото: Правительство Ярославской области

- Рыбинские спортсменки Елена Серегина и Анна Вострикова дебютировали на главных стартах четырехлетия в дисциплине шорт-трек. Девушки показали высочайший уровень концентрации и боролись за медали до последнего, - рассказали в правительстве Ярославской области.