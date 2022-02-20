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Общество20 февраля 2022 7:50

Сборная России по хоккею, в составе которой были ярославские спортсмены, проиграла в финале Олимпиады Финляндии

Встреча завершилась счетом 2:1
Влада Красоткина
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Россия уступила золото Финляндии. Фото: официальный сайт Олимпиады-2022

Россия уступила золото Финляндии. Фото: официальный сайт Олимпиады-2022

20 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине прошел финал по хоккею. На льду встретились мужская сборная России и Финляндии. В состав вошли ярославцы из "Локомотива" Александр Елесин и Артур Каюмов.

Счет открыла наша команда на 8-й минуте, первую шайбу забил нападающий Михаил Григоренко. Финны ответили в начале второго периода, шайбу забросил Вилле Покка на 24-й минуте. Следующая, уже победная, шайба прилетела в наши ворота на 41-й минуте от Ханнеса Бьернинена.

Игра закончилась со счетом 1:2. Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею.

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