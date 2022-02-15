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Общество15 февраля 2022 9:47

В Ярославле руководитель клуба «Десантник» оспорил штраф за скандальное выступление своих воспитанников

Андрей Палачев был оштрафован на 5 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Андрей Палачев оспорил решение суда о пятитысячном штрафе. ФОТО: страница Тараса Сидорина, "Фейсбук"

Андрей Палачев оспорил решение суда о пятитысячном штрафе. ФОТО: страница Тараса Сидорина, "Фейсбук"

Андрей Палачев, руководитель ярославского патриотического клуба «Десантник», оспорил штраф, который должен был выплатить по решению суда от 16 декабря прошлого года. Палачев был оштрафован после скандального выступления своих воспитанников на сцене ДК имени Добрынина, когда ребята в одном из номеров разбили кувалдой бетонную плиту с гомофобной надписью.

Прокуратура Ленинского района после жалобы общественников возбудила дело об административном производстве. В итоге руководитель юных десантников был признан виновным нарушении установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и/или развитию. Андрей Палачев с таким решением суда не согласился и оспорил его.

Теперь административное дело будет направлено на новое рассмотрение.