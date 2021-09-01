В Ярославле юные десантники устроили скандальный перформанс на сцене ДК «Добрынина»

В Ярославле юные десантники устроили скандальный перформанс. ФОТО: страница Тараса Сидорина, "Фейсбук"

В минувшую субботу, 28 августа, в Ярославле в ДК Добрынина военно-патриотический клуб «Десантник» отмечал 20 лет со дня своего основания. Ребята на сцене демонстрировали навыки боевой подготовки, но один из номеров, мягко говоря, возмутил общественность.

Одного из юношей взяли на руки, ему на живот положили блок с надписью «Смерть п…» (людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией – прим.ред). После чего блок разбили кувалдой.

Это выступление многие расценили как призыв к насилию в отношении лиц с нетрадиционный сексуальной ориентацией. Также некоторые зрители сочти неуместным использование ненормативной лексики на сцене дома культуры.

- И вот такое творилось на сцене в присутствии несовершеннолетних детей. От имени ряда ветеранских организация мы направили обращение в правоохранительные и надзорные органы с просьбой дать правовую оценку тем призывам, которые мы видим и видим на снимке, - написал на своей странице в «Фейсбуке» председатель региональной общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют случившееся.

Но, как оказалось, не все зрители, которые присутствовали на том концерте, были шокированы и возмущены номером юных десантников.

- Когда шел номер, на эту надпись особого внимания вообще никто не обратил, тем более дети. Со мной была дочь, она даже не увидела, что на блоке что-то было написано. К этому моменту привлекли слишком много лишнего внимания, - говорит Александр, зритель.

Сам Андрей Палачев, руководитель патриотического клуба, тоже не видит в случившемся ничего страшного. По его словам, это была лишь подростковая шутка, которую ребята придумали в самый последний момент, уже перед выходом на сцену. И наказывать своих подопечных он не собирается.

- А за что их наказывать? Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, - сказал порталу 76.ru Андрей Палачев.