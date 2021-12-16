Руководителя ярославского клуба "Десантник" оштрафовали на пять тысяч рублей аз выходку его подопечных

Руководитель военно-патриотического клуба "Десантник" Андрей Палачев оштрафован судом на 5 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено административное дело по статье "Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию".

Скандал, который спровоцировали воспитанники патриотического клуба, разгорелся в августе этого года. Во время празднования 20-летия организации в ДК "Добрынина" юные десантники показали провокационный номер: на живот юноше положили блок с надписью "Смерть..." (людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией – прим.ред.), после чего этот блок разбили кувалдой.

Это выступление многие расценили как призыв к насилию в отношении лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также некоторые зрители сочти неуместным использование ненормативной лексики на сцене дома культуры.

Теперь за выступление своих воспитанников Андрею Палачеву придется расплачиваться рублей, если, конечно, он не обжалует решение суда. Время на это есть - постановление пока не вступило в законную силу.