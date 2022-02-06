Из детского дома под Ярославлем сбежали три подростка

Беглецы могут находиться вместе. Фото: "ЯрСпас"

Из детского дома в Переславле-Залесском сбежали сразу три подростка. С 5 февраля в Ярославской области ищут 17-летнего Николая Зазнобина, 16-летнего Даниила Кирсанова и 17-летнего Константина Скурата. О местонахождении молодых людей ничего неизвестно.

- Рост Никиты 180-185 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения был одет в голубую куртку. Рост Даниила примерно 180 сантиметров, он среднего телосложения, его волосы русые. Был одет в темно-синюю куртку. Рост Константина 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в черно-зеленую камуфляжную куртку, черные штаны и бело-розовые кроссовки, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас" о приметах юношей.

Подросток пропал 5 февраля. Фото: "ЯрСпас"

Подростки могут находиться все вместе. Также некоторые из них пропадают не первый раз. Если вы видели кого-то из них после 5 февраля, то сообщите об этом в поисковый отряд по номеру 9-910-964-08-38.