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Общество7 февраля 2022 6:51

В Ярославской области нашли двоих из трех пропавших подростков

Продолжаются поиски 17-летнего Константина Скурата
Полина Вачнадзе
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Поиски третьего юноши продолжаются. ФОТО: ЯрСпас

Поиски третьего юноши продолжаются. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области прекратили поиски двоих подростков, которые ушли из госучреждения Переславля-Залесского. Местонахождение третьего пропавшего юноши – Константина Скурата – до сих пор не известно.

Константин, который уже не в первый раз сбегает, пропал 5 февраля. Рост юноши 180 сантиметров, худощавый, волосы русые.

Был одет в темно- зеленую камуфляжную куртку, черную куртку, бело-розовые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Константина, сообщите по телефонам 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38.

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