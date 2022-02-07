В Ярославской области нашли двоих из трех пропавших подростков

Поиски третьего юноши продолжаются. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области прекратили поиски двоих подростков, которые ушли из госучреждения Переславля-Залесского. Местонахождение третьего пропавшего юноши – Константина Скурата – до сих пор не известно.

Константин, который уже не в первый раз сбегает, пропал 5 февраля. Рост юноши 180 сантиметров, худощавый, волосы русые.

Был одет в темно- зеленую камуфляжную куртку, черную куртку, бело-розовые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Константина, сообщите по телефонам 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38.