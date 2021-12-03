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Общество3 декабря 2021 13:06

В Ярославской области ищут вновь сбежавшего подростка

Молодой человек не первый раз сбегает из госучреждения
Влада Красоткина
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Если вы что-то знаете о местонахождение Константина, то сообщите об этом по указанным номерам. Фото: "ЯрСпас"

Если вы что-то знаете о местонахождение Константина, то сообщите об этом по указанным номерам. Фото: "ЯрСпас"

С 27 ноября в Переславле-Залесском Ярославской области ищут 16-летнего Константина Скурата. Молодой человек вновь ушел из местного детского дома. Последний раз парня объявляли в розыск чуть больше месяца назад - 26 октября.

- На вид подростку 16 лет, худощавый, рост 180 сантиметров, волосы русые, - рассказали в поисковом отряде "ЯрСпас".

Молодой человек был одет в серую шапку с надписью "GUCCI", темно-зеленую куртку, черные спортивные брюки с белой полосой. Обут в белые кроссовки.