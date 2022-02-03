Мэр Ярославля рассказал, какие парки благоустроят в этом году

Так выглядел Юбилейный парк в день его предполагаемой сдачи. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В этом году порядок собираются навести в четырех парках Ярославля: в двух из них к работам по благоустройству приступят, а в двух доделают то, что не сделали в прошлом году.

По программе «Формирование комфортной городской среды» собираются отремонтировать парк «Рабочий сад» в Красноперекопском районе и парк Судостроителей во Фрунзенском.

- Проектно-сметная документация по ним уже готова и прошла государственную экспертизу, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В парке «Юбилейном» и на территории Озерной гривки работы начнутся, как только позволят погодные условия, пообещал градоначальник. Напомним, что в прошлом году подрядчики не только сорвали сроки сдачи объектов, но и выполнили некоторые работы так, что они вызвали нарекания со стороны ярославцев.