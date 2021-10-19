Мэр Ярославля велел отремонтировать «Озерную гривку» в этом году

Пока "Озерна гривка" выглядит так. ФОТО: группе «Озерная гривка Экопарк Ярославль» ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков распорядился не затягивать с благоустройством «Озерной гривки» и сдать объект в этом году. А точнее – в ноябре. Этот вопрос обсудили сегодня, 19 октября, на общегородском совещании в мэрии.

- Контракт был заключен в затянутые сроки. Сейчас возникают работы, которые не входили в планы. Но объект ожидаемый, сдать его нужно в этом году, в ноябре. Поэтому основной акцент – на «Озерную гривку», - сказал градоначальник.

Однако, по словам ярославцев, которые следят за ходом благоустройства объекта, работ там еще немало. А подрядчик не спешит их выполнять.

- После встречи 5 октября работы на объекте заметно оживились, но продлилось это совсем недолго и к концу недели они практически затихли. За прошедшую неделю с 11 по 17 октября работы практически не ведутся, - пишут инициативные ярославцы в группе «Озерная гривка Экопарк Ярославль».

По данным паспорта объекта, завершен он должен быть к 21 декабря.