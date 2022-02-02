Октябрьский мост в Ярославле отремонтируют в 2022 году

Ремонт Октябрьского моста запланировали на 2022 год
Фото: Полина Вачнадзе
Ремонт Октябрьского моста в Ярославле начнется в этом году, сообщили на заседании комиссии по ЖКХ региональной Общественной палаты. Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Сейчас в мэрии города идет разработка проектно-сметной документации.
Это не первая попытка приступить к ремонту Октябрьского моста. Заменить здесь старый асфальт на новый собирались еще осенью 2021 года, но потом было объявлено о переносе работ.
Ремонтом моста в прошлом году планировала заняться компания Вагинака Погосяна «Ярдорремстрой», но в январе этого года ее включили в список недобросовестных подрядчиков.
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