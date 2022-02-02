На Юбилейном мосту в Ярославле ограничат проезд в ночь со 2 на 3 февраля

В ночь со 2 на 3 февраля будут обследовать конструкции моста. ФОТО: департамент дорожного хозяйства Ярославской области

В ночь со 2 на 3 февраля на Юбилейном мосту в Ярославле ограничат проезд автомобилей. Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства региона, это требуется для планового обследования конструкции сооружения.

- Не стоит волноваться, это ненадолго. Потребуется порядка трех раз кратковременно, до 10 минут, перекрыть движение сначала по левой стороне проезжей части (движение из города в область), а затем три раза перекрыть проезд по правой (движение из области в город), - уточнили в ведомстве.

Работы начнутся примерно в 22:30.

Ориентировочное время начала работ – 22:30. Контролировать процесс будут сотрудники «Ярдорслужбы».

Обследование мостов проводится регулярно и необходимо для того, чтобы определить их техническое состояние, оценить грузоподъемность и разработать рекомендации по эксплуатации.