В Ярославле на месте Заволжского рынка собираются строить «башни-близнецы»

В Ярославле на месте рынка в Заволжском районе собираются построить две 18-этажные высотки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на месте рынка в Заволжском районе собираются построить две 18-этажные высотки. Такой проект представил собственник земли на заседание рабочей группы. Эксперты посчитали, что проект вписывается в ландшафт района, соответствует территориальному зонированию и градостроительному плану. Однако за разрешением на строительство владелец земельного участка пока не обращался.

Мнение членов рабочей группы пошло в разрез с мнением предпринимателей, которые торгуют на рынке и из-за его закрытия вот-вот останутся без работы. Она записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. По словам арендаторов торговых площадей, строить многоэтажки в Заволжском районе недопустимо.

- Многие школы в районе продолжают работать в две смены, есть очередь в детские сады, поликлиники переполнены, а чтобы утром выехать в центр, приходится стоять в огромной пробке, - выразила позицию заволжан депутат муниципалитета Наталия Бобрякова.

По ее словам, без решения этих острых социальных вопросов начинать новое строительство нельзя.