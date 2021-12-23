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Общество23 декабря 2021 6:54

Заволжский рынок в Ярославле продолжит работать

До весны
Полина Вачнадзе
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договоры с арендаторами рынка в Ярославле будут продлены до 31 марта следующего года

договоры с арендаторами рынка в Ярославле будут продлены до 31 марта следующего года

Фото: Мэрия Ярославля

Заволжский рынок в Ярославле пока продолжит свое существование. Тревогу в середине декабря забили предприниматели, которым сообщили, что с 10 января они должны освободить свои рабочие места. Эта информация вызвала возмущение и у торговцев, и у ярославцев, которые ходят за продуктами на этот рынок. Предприниматели даже пытались организовать митинг.

Вчера, 22 декабря, в торговых рядах прошла встреча с собственником земельного участка, на котором стоит Заволжский рынок. Дмитрий Тулин сообщил, что договоры с арендаторами будут продлены, правда, только до 31 марта следующего года.

- После этого предприниматели смогут продолжить свою деятельность в несколько ином формате. Это будут торговые точки в формате ярмарки в едином стилистическом оформлении. Территория расположения рынка существенно не изменится. Сейчас мы проводим детальную проработку проекта, - сказал владелец земли Дмитрий Тулин.

Сейчас на рынке работают около 20 предпринимателей, на открытых площадях – порядка 30. Они решили создать инициативную группу и вместе с администрацией торговых площадей решать все вопросы.