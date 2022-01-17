Предприниматели с Заволжского рынка Ярославля попросили помощи у Владимира Путина

Предприниматели из Ярославля обратились за помощью к Владимиру Путину. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль"

Предприниматели, работающие на Заволжском рынке Ярославля, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В конце декабря собственник торговых площадей объявил, что после новогодних праздников рынок прекратит свое существование. Потом стало известно, что контракты с предпринимателями продлят до конца марта. А потом рынок перестанет существовать ина его месте построят многоэтажные дома.

Но такие временные меры ни арендаторов, ни ярославцев, закупающих продукты за Волгой, не устроил. За помощью горожане обратились к президенту России Владимиру Путину.

- Хозяин продуктового рынка решил на этом месте построить два 22-этажных дома. Ему все равно на судьбу предпринимателей, все равно на жителей Заволжского района. Здесь продаются продукты первой необходимости, продукты, производства Ярославской области, - говорит в видеообращении депутат муниципалитета Наталия Бобрякова.

Депутат обратила внимание главы государства и на то, что многие школы в районе продолжают работать в две смены, есть очередь в детские сады, поликлиники переполнены, а чтобы утром выехать в центр, приходится стоять в огромной пробке.

- Недопустимо на сегодняшний момент без решения острых социальных вопросов вообще никакое строительство, - сказала Наталия Бобрякова.

Если рынок закроют, около 200 человек останутся без работы.

- У меня четверо детей, меня выкидывают на улицу.

- Мы строили этот рынок за свой счет, никто не вернул нам деньги.

- Пенсионерам, мамам с детьми, им очень нужен этот рынок.