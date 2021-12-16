Продавцы рассказали о закрытии Заволжского рынка в Ярославле: "Здесь будут строить жилые дома"

Рынок в Заволжском районе Ярославля могут закрыть после новогодних праздников Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле под угрозой закрытия вновь оказался рынок в Заволжском районе. В социальных сетях продавцы рассказали, что их уже уведомили прекращении работы рынка с 10 января следующего года. Правда, официальных документов по этому вопросу пока нет.

- Заволжский крытый рынок на проспекте Машиностроителей, 11 закрывают после Нового года. И администрация рынка предупредила предпринимателей, что с 10.01.22 рынок работать не будет! Здесь будут строится жилые дома. А предпринимателям куда? И куда идти за свежими продуктами людям, которые более 20 лет ходят на рынок? Мы возмущены этим событием. Нам не нужен на этом месте жилой дом, дайте развитию рынка! - написали предприниматели в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

Информация о том, что крытый рынок прекратит свое существование, появляется уже не в первый раз. Летом этого года пресс-службе мэрии пришлось успокаивать горожан после аналогичного поста в соцсетях.

— В деятельности единственного крупного Заволжского рынка, который пользуется большим спросом среди населения, ничего не меняется. Никаких радикальных действий, таких как снос, перепланировка, реконструкция, в настоящее время не планируется, — комментировала ситуацию в августе заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Светлана Ковалькова.

Чем закончится история в этот раз, не ясно. КП-Ярославль направила запрос в пресс-службе мэрии города. Ждем ответ.