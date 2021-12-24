Протест жителей: в Ярославле прошел митинг против закрытия Заволжского рынка

Заволжане категорически против закрытия рынка. Скриншот с видео, страница Андрея Броя

В Заволжском районе Ярославля 23 декабря прошел митинг. Его причиной стало решение о закрытии Заволжского рынка. На акцию протеста вышли предприниматели, имеющие торговые точки на его территории.

Слухи о закрытии торговых рядов ходили еще с лета, однако окончательное решение было принято в декабре, и 22 числа собственник земли заявил о планах застройки территории, которая освободится после торговых рядов. Если быть точнее, на этом месте собираются построить два 18-этажных дома. С предпринимателями пообещали продлить договоры до конца марта следующего года, а потом перевести на работу в формате ярмарки.

Митинг начался с выступления одного из организаторов, который заявил о своем полном несогласии с проектом сноса рынка. На его вопрос о том, кто думает так же, собравшаяся толпа ответила десятками поднявшихся рук и аплодисментами. После этого люди активизировались. Предприниматели и обычные жители стали выходить на сцену и высказывать свое мнение. Один из присутствовавших выразил свой протест так:

— Мне хотелось бы обратиться к нашему правительству и задать вопрос: почему именно наш рынок так помешал? Я сам строитель и знаю, что в Ярославле за полгода строится и сдается больше миллиона квартир. Куда эти квартиры деваются? Для чего их нужно так много? Неужели ради этого нужно сносить настолько важное для многих людей место, к которому они уже привыкли за много лет?

Депутат Заволжского сельского поселения, принявшая участие в митинге, высказалась в поддержку не только предпринимателей, но и жителей района:

– Многие люди не имеют достаточно средств, чтобы покупать продукты только в супермаркетах. А здесь, на рынке, можно приобрести качественные и дешевые товары. К тому же поход на рынок за покупками для многих, а особенно для старшего поколения, это даже что-то вроде традиции. Поэтому я считаю это место совершенно незаменимым и очень нужным, - сказала она.

Она также прочла резолюцию, по которой рынок должен остаться нетронутым, а проект застройки – закрыт.

Все присутствовавшие согласились с позицией депутата. Люди считают, что рынок должен существовать и функционировать, как раньше.