Ярославцы пытаются отстоять Заволжский рынок

Сотни ярославцев пришли на встречу. Фото: Наталия Бобрякова

19 декабря в Ярославле состоялась встреча с местными жителями, депутатами и предпринимателями, тема которой была закрытие Заволжского рынка. Для ярославец продажа такого большого торгового пункта большая проблема: во-первых сотни людей останутся без работы, во-вторых, рынок - очень удобное и доступное пространство для жителей.

На встречу должны были приехать собственник точки, представители районных властей и чиновники. Но в итоге на беседу с жителями вышла только депутат Ярославской областной Думы Наталия Бобрякова.

- Всего за один рабочий день были собраны сотни подписей! Нельзя допускать ущемления прав горожан, если собственник купил рынок, так пусть как рынок и эксплуатирует, а не жилье строит на этом месте! Уничтожение мелких предпринимателей приведет к монополизации рынка крупными сетевыми капиталами, которые начнут диктовать свои условия. Представитель администрации рынка от комментариев отказалась, - рассказала Наталия Бобрякова о том, как прошло обсуждение.

Договор аренды торговых площадей закончится 31 декабря, территорию рынка нужно освободить до 10 января. Но ярославцы не планируют мириться с закрытием, поэтому 23 декабря выйдут на митинг за сохранение павильона.