Главврач больницы №9 Ярославля: «Оксана Пиклун сможет выстроить конструктивный диалог и с медиками, и с пациентами»

Пост главы департамента здравоохранения и фармации заняла Оксана Пиклун Фото: Правительство Ярославской области

22 ноября в правительстве Ярославской области произошла первая серьезная кадровая перестановка с момента назначения на пост врио губернатора региона Михаила Евраева. Пост главы департамента здравоохранения и фармации заняла Оксана Пиклун. К своим обязанностям Оксана Александровна приступил уже завтра, 23 ноября.

- Состав правительства должны составлять местные кадры, которые хорошо знают проблемы людей и специфику работы отрасли, - подчеркнул Михаил Евраев.

Со спецификой работы в здравоохранении Ярославской области Оксана Пиклун знакома на отлично. До назначения на должность главы депздрава она исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, до этого работала заместителем главврача Ростовской центральной районной больницы.

- Это опыт колоссальный. Оксана Пиклун организовывала COVID-госпиталь, работала при недостатке кадров, договаривалась с людьми и они находили в себе силы работать на пределе своих возможностей. Она хорошо знакома со спецификой ярославской медицины и этот опыт обязательно принесет свои плоды, - говорит главный врач клинической больницы №9 Ярославля Станислав Белокуров.

По мнению Станислава Юрьевича, новый руководитель областного департамента здравоохранения сможет выстроить конструктивный диалог и с медицинским сообществом, и с пациентами.

- Мне нравятся люди такого темперамента: люди задора, люди, которые ставят цель и ее добиваются, не боятся сложностей и берут на себя ответственность за принятые решения, - пояснил свою точку зрения главный врач КБ №9.

Оксана Пиклун в медицинской сфере работает 19 лет, из них пять лет – на руководящих должностях. Имеет три высших образования, сейчас заканчивает магистратуру в Московской финансово-юридической академии по направлению «Административное и финансовое право».