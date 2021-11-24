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Общество24 ноября 2021 7:46

В Ярославской области у подстреленного кабана выявили чуму свиней

Зараженный зверь находился в Даниловском районе
Полина Вачнадзе
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Зараженный зверь находился в Даниловском районе

Зараженный зверь находился в Даниловском районе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. У кабана, отстрелянного в Даниловском районе, выявлен генетический материал этого вируса.

Для подтверждения диагноза все пробы направили в лабораторию Владимира, сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Сейчас проводятся работы в очаге АЧС.

В августе этого года из-за АЧС в Ярославской области были уничтожены свиньи и мясо, изъятые у фермеров. Тем, кто занимался свиноводством, предложили другой вид деятельности.