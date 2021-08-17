В Ярославской области из-за африканской чумы уничтожили 827 свиней

В Ярославской области из-за АЧС уничтожили уже 827 свиней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области из-за вспышки африканской чумы уничтожены 827 свиней и более 6 тысяч килограммов свинины. Животные и мясо были изъяты у 66 фермеров. Об этом сообщили в департаменте АПК региона.

- Сегодня в Ярославской области числится 24 активных вспышки АЧС в 12 муниципальных районах: 14 – среди кабанов и 10 – среди домашних свиней. Указом губернатора установлен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни, - рассказали в департаменте АПК.

По условиям карантина в очаге инфекции уничтожаются все свиньи, а также продукция, из них изготовленная. В радиусе 20 километров от очага изымается все поголовье.

- Всего в области изъято 827 голов свиней и 6069 килограммов свиноводческой продукции у 66 владельцев, - сообщили в ведомстве.

Компенсация составила 107 рублей за килограмм.

Фермерам, которые занимались свиноводством, предложили другой вид деятельности. Например, заняться разведением гусей, овец, коз и других животных.