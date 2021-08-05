Ярославским фермерам, которые пострадали от вспышки чумы свиней, предложили заняться разведением птиц и коз

На данный момент африканская чума свиней выявлена в 13 районах региона Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ярославской области продолжает распространяться африканская чума свиней. На данный момент в регионе выявлено 27 очагов заражения в 13 районах. Указом губернатора установлен карантин, в населенных пунктах, где зафиксированы заражения и в радиусе 20 километров от них, все поголовье свиней должно быть уничтожено. Кроме того, там запрещена любая охота.

Переносчиками вируса могут быть не только свиньи, но и насекомые, а также люди – «занести» заразу можно через обувь, одежду или продукты. Поэтому ярославцам настоятельно не рекомендуют ходить в лес, так как чумой свиней могут болеть и дикие кабаны. Если побывали в лесу, то тщательно обработайте одежду и обувь специальными дезинфицирующими средствами.

Сейчас фермеры, которые занимаются разведением свиней и находятся в «зоне поражения», должны уничтожить все поголовье. Люди паникуют – в хозяйства вложены немалые деньги и они вряд ли окупятся срочной продажей мяса. В департаменте ветеринарии области сельским жителям предложили альтернативное животноводство – разведение гусей, кур, уток, цесарок, овец и коз.

- В ряде районов области – Любимском, Борисоглебском, Рыбинском, Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Первомайском, Угличском, а также Костромской области хозяйства, занимающиеся сегодня свиноводством, могут приобрести кур, гусей, уток, цесарок, овец, коз по выгодной цене, - уточнили в департаменте.

Со списком сельскохозяйственных животных и местами их покупки по выгодной, как утверждают специалисты, цене, можно ознакомиться здесь.