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Здоровье8 ноября 2021 16:14

В Ярославской области заняты 3117 COVID-коек из 3810

Увеличивается количество пациентов в тяжелом и кране тяжелом состоянии
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области заняты 3117 COVID-коек из 3810

В Ярославской области заняты 3117 COVID-коек из 3810

Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области из 3810 коек, оборудованных под пациентов с коронавирусом, заняты 3117.

- Состояние 407 человек крайне тяжелое и тяжелое, они находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. У 2626 пациентов, это 84,2% больных, состояние средней степени тяжести, - рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Количество заболевших и темпы распространения COVID-19 в Ярославской области по-прежнему остаются высокими. Но, по словам и.о. заместителя председателя правительства региона Анатолия Гулина, эпидемиологическая ситуация в регионе имеет «тенденцию к стабилизации».

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