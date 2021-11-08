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Общество8 ноября 2021 14:33

В Ярославской области сократилось число COVID-пациентов, которые нуждаются в госпитализации

Эпидситуация в регионе остается сложной, но имеет «тенденцию к стабилизации»
Полина Вачнадзе
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Эпидситуация в регионе остается сложной, но имеет «тенденцию к стабилизации»

Эпидситуация в регионе остается сложной, но имеет «тенденцию к стабилизации»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Ярославской области прошло оперативное совещание, на котором обсудили итоги нерабочей недели. Напомним, что в регионе не стали продлять нерабочие дни и все учреждения и организации вернулись к обычному режиму.

По словам и.о. заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, эпидемиологическая ситуация в регионе имеет «тенденцию к стабилизации», хоть и остается по-прежнему сложной.

- В последние дни госпитализируем от 130 до 150 человек в сутки, неделю назад была статистика до 240 человек в сутки, - уточнил Анатолий Гулин.