В Ярославской области 8 ноября от коронавируса скончались шесть человек

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В Ярославской области по данным оперштаба на 8 ноября, за сутки от коронавируса скончались шесть человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 428 ярославцев.

Также за сутки зафиксировано 279 новых заражений. Число больных с начала пандемии преодолело отметку в 71 тысячу человек. По данным статистики, в Ярославской области поставлено 71 200 диагнозов «коронавирус».

Заражений в России: 8 834 495 (+39 400)

Умерли в России: 248 004 (+1 190)

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