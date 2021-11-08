В Ярославской области срок действия QR-кодов останется прежним - 1 год

Срок действия QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, останется прежним – 1 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срок действия QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, останется прежним – 1 год. Сокращения срока, о котором сообщили утром 8 ноября, не планируется.

- Некоторые пользователи портала Госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг, - уточнили в Минздраве РФ.

Сейчас QR-коды восстанавливаются.

В методических рекомендациях указан срок действия QR-кода 1 год, однако, в случае ухудшения эпидситуации он может быть снижен до 6 месяцев.