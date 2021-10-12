Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле завершен на 90%

Сдать улицы обещают к 15 октября Фото: Анастасия Голубева

В Ярославле идет к завершению ремонт улицы Комсомольской. Об этом в очередной раз заявили в мэрии города и озвучили очередной срок сдачи дороги – 15 октября.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, работы выполнены уже на 90%, в ближайшее время сделают отбор проб. Если заключение окажется положительным, благоустройство улицы можно будет считать завершенным.

Закончить ремонт Комсомольской подрядчик должен был еще в начале сентября. Но сначала погодные условия помешали ему это сделать, после – мэра Ярославля Владимира Волкова не устроили круглые люки колодцев, которые не совпадали с прямоугольной плиткой. Градоначальник велел переделать так, «чтобы все было красиво и качественно», даже если из-за этого улицу придется сдать «не 1 октября, а 5-го». На календаре 12 октября…