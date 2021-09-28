Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 12:06

Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле завершат к 1 октября

Или к 5-му…
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле завершат к 1 октября

Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле завершат к 1 октября

Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле завершат к 1 октября. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил начальник департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

- Отремонтировали все свои инженерные коммуникации ресурсоснабжающие организации. Заменили колодцы, крышки колодцев, старые и изношенные инженерные коммуникации, которые выявили только в ходе работ. Не смогли это, к сожалению, заранее предусмотреть. Это привело к отставанию от графика, - пояснил Ярослав Овчаров.

На данный момент на Комсомольской полностью уложен асфальт, сделаны тротуары. Осталось привести в порядок зоны около колодцев. Мэр Ярославля Владимир Волков обратил внимание на крышки люков, которые, как не трудно догадаться, круглые, а плитка вокруг них – прямоугольная.

- Примыкание в этом месте невозможно сделать качественно. Необходимо крышки заменить на квадратные, - сказал градоначальник. – Пусть это будет не 1-е, а 5-е октября, но улица будет красивой, комфортной и долго прослужит.