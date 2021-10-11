Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле планируют закончить к концу октября Фото: Анастасия Голубева

В следующем году в Ярославле начнется ремонт улицы Первомайской. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр города Владимир Волков и сразу же получил вопросы от ярославцев по поводу окончания ремонта улицы Комсомольской. Ее должны были сдать еще в начале сентября, однако недоделки устраняют до сих пор.

- На улице Комсомольской в настоящий момент производят замену люков, после чего подрядная организация приступит к выполнению работ по выявленным нарушения. До конца текущего месяца планируют завершить работы, - уточнили в департаменте городского хозяйства Ярославля.

Ремонт Комсомольской затянулся в том числе и из-за крышек люков, форма которых не устроила Владимир Волкова. Он дал поручение сделать все качественно, даже если придется продлить сроки окончания ремонта. Правда, тогда речь шла о том, что благоустройство может затянуться до 5 октября...