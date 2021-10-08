В Ярославле отремонтируют Первомайскую улицу

В Ярославле в следующем году отремонтируют Первомайскую улицу Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в следующем году отремонтируют еще одну центральную улицу – Первомайскую. Приводить в порядок собираются участок от площади Богоявления до Волжской набережной, сообщил мэр города Владимир Волков. Также в порядок приведут саму Богоявленскую площадь, где сейчас находятся остановки общественного транспорта.

- Улица Первомайская наполнена важнейшими городскими объектами. Здесь и театральный институт, и Волковский театр, и выходы к популярным туристическим точкам. Уверен, обновленная улица станет современной, красивой и ещё более привлекательной для горожан и туристов, - написал градоначальник на своей странице в соцсетях.

Что именно собираются сделать на улице Первомайской и Богоявленской площади, пока не уточняется. Не называют и сроки начала и окончания ремонта.