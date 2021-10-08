Ярославские врачи объяснили, почему COVID-19 заражаются привитые

На данный момент в Ярославской области прививки сделали 376 500 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пресс-конференции, которая прошла 7 октября, заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин и директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов пояснили, почему COVID-19 заражаются ярославцы, сделавшие прививки. По данным на 8 октября, за сутки в регионе поставлено 229 новых диагнозов «коронавирус» - и это антирекорд.

По словам Анатолия Гулина, вакцинация не дает 100-процентную защиту от инфекции. Заражаются 2-3% привитых, умирают примерно 0,02%.

- Умирают в основном те, кто не успел пройти второй этап вакцинации или люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Тем, кто болен хроническими болезнями вне стадии обострения, нужно прививаться в первую очередь. Потому что коронавирусом рано или поздно переболеют 99% населения, - говорит зампред правительства.

Как заметил Василий Тубашов, в основном вакцинированные подхватывают инфекцию в промежуток между прививками.

- В этот период надо себя максимально беречь. После второго компонента вакцины 40 дней нужно закладывать на формирование иммунитета, - говорит медик.

На данный момент в Ярославской области прививки сделали около 376 500 человек. Чтобы добиться коллективного иммунитета, вакцинироваться в регионе должны около 800 тысяч.

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