В Ярославской области за неделю от COVID-19 умер 41 человек и почти 1,5 тысячи заразились

Обновленные данные по коронавирусу в Ярославской области на 8 октября
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, от коронавируса за неделю скончался 41 человек. За минувшие сутки умерли три ярославца, с начала пандемии – 1250.
Очередной антирекорд поставлен по числу суточных заражений – заболели 229 человек. С начала пандемии – 63 218.
- На инфекционные койки госпитализированы 2514 пациентов: 1492 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1022 с типичной клиникой COVID-19, - сообщает оперштаб.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 32 900;
Рыбинск – 4821;
Ростовский МР - 3681;
г.о. Переславль-Залесский - 3891;
Тутаевский МР -2315;
Ярославский МР - 2425;
Угличский МР -2850;
Борисоглебский МР - 1444;
Некрасовский МР -1532;
Гаврилов-Ямский МР – 1256;
Пошехонский МР – 897;
Рыбинский МР - 771;
Даниловский МР - 990;
Мышкинский МР - 546;
Большесельский МР - 610;
Некоузский МР - 731;
Любимский МР - 681;
Первомайский МР - 533;
Брейтовский МР – 344.