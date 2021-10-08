В Ярославской области за неделю от COVID-19 умер 41 человек и почти 1,5 тысячи заразились

Обновленные данные по коронавирусу в Ярославской области на 8 октября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, от коронавируса за неделю скончался 41 человек. За минувшие сутки умерли три ярославца, с начала пандемии – 1250.

Очередной антирекорд поставлен по числу суточных заражений – заболели 229 человек. С начала пандемии – 63 218.

- На инфекционные койки госпитализированы 2514 пациентов: 1492 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1022 с типичной клиникой COVID-19, - сообщает оперштаб.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 32 900;

Рыбинск – 4821;

Ростовский МР - 3681;

г.о. Переславль-Залесский - 3891;

Тутаевский МР -2315;

Ярославский МР - 2425;

Угличский МР -2850;

Борисоглебский МР - 1444;

Некрасовский МР -1532;

Гаврилов-Ямский МР – 1256;

Пошехонский МР – 897;

Рыбинский МР - 771;

Даниловский МР - 990;

Мышкинский МР - 546;

Большесельский МР - 610;

Некоузский МР - 731;

Любимский МР - 681;

Первомайский МР - 533;

Брейтовский МР – 344.