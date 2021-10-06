Самоизоляция и дистант: в Ярославской области вводят ограничения из-за коронавируса

Число заболевших и умерших от COVID-19 в Ярославской области бьет все прошлые антирекорды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вновь вводят ограничения. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

- Будут ужесточены проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах, в транспорте и других общественных местах.

- Рекомендовано перевести на удаленку сотрудников компаний (на усмотрение работодателя).

- Рекомендована самоизоляция для людей старше 65 лет, кроме тех, кто уже вакцинировался или переболел в последние полгода.

- Вернемся к дистанту при проведении встреч и заседаний. Дал поручение подготовить необходимые документы, - написал Дмитрий Миронов.

В Ярославской области в последние дни динамика по числу заболевших и умерших бьет антирекорды. Система здравоохранения едва справляется с нагрузкой. С covid-пациентами работают 25 медицинских организаций, оборудованы 2972 койки для пациентов с коронавирусом.

- Это больше, чем на пике пандемии в прошлом году. И преимущественная часть – 2410 коек – уже заняты заболевшими, - уточнил Дмитрий Миронов.

Чтобы достичь коллективного иммунитета, в регионе необходимо привить порядка 800 тысяч человек. На данный момент вакцинировались лишь 47% от этого числа.