В Ярославской области не привитые педагоги могут остаться без работы

Сотрудников школ и детских садов, не сделавших прививку от COVID-19, могут отстранить от работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Педагогов детских садов и школ в Ярославской области, которые не прошли вакцинацию, могут отстранить от работы, причем, без сохранения заработной платы. О таком варианте развития событий сообщили в Переславском районе. Там не привитых работников образования собрались отстранять от занятий с детьми с 11 октября. Распространится ли данная практика на другие районы региона?

Как пояснили в департаменте образования Ярославской области, решение об отстранении находится в компетенции руководителя образовательной организации и принимается строго в соответствии с законодательством.

- Вакцинация педагогов в нашем регионе организована в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Ярославской области от 13 июля 2021 года №43. Кроме того, Минтруд и Роспотребнадзор выпустили совместные разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах. В этих разъяснения подробно прописан порядок действий работодателя, в том числе и издание соответствующего приказа, предупреждающего от возможности отстранения от работы, и о самой процедуре отстранения, - сказали в пресс-службе департамента образования.

По распоряжению главного санитарного врача Ярославской области, в обязательном порядке до 31 августа привиться должны были сотрудники 15 сфер, в том числе, и образования.

Ознакомиться с Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которое регламентирует порядок отстранения работников, не сделавших прививку от COVID-19, можно здесь.

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