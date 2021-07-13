Ярославцев обязали вакцинироваться от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный государственный санитарный врач региона Александр Звягин сегодня, 13 июля, подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей Ярославской области.

- Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции расценивается как неблагополучная. Интенсивность прироста возросла с 21 июня, когда прирост за сутки составил 8%, а в последующие дни прирост по 7-8% ежедневно. Чаще болеют люди трудоспособного возраста 18-60 лет. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом, - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, в обязательном порядке должны привиться сотрудники:

- торговли,

- салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов,

- общественного питания,

- бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток,

- клиентский подразделений финансовых организаций,

- организаций, оказывающих почтовые услуги,

- МФЦ,

- транспорта общего пользования и такси,

- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания,

- ЖКХ и энергетики,

- культурных, выставочных и просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, тренингов и лекций,

- театров, кинотеатров, концертных залов,

- массовых физкультурных и спортивных мероприятий,

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций для отдыха детей и их типов,

- органов власти и подведомственных им организаций, государственные гражданские служащие и муниципальные служащие, а также замещающие их должности.

Привиты должны быть не менее 60% сотрудников вышеперечисленных организаций. Руководство обязано обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины до 4 августа, вторым - до 31 августа.

Отказаться от прививки могут лишь те работники, что имеют медицинские противопоказания и, соответственно, медотвод от прививки.